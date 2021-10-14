أفراح النهار.

تعالت الزغاريت في مركز الأثير فرحا بزواج إحدى قارئاتنا الوفيات من العاصمة برجل صادق أمن برسالة الأثير من ولاية باتنة. هو هدفنا الذي نعمل من أجلها طيلة 10سنوات كاملة، نربط فيها حبال الوصال بين الراغبين في الحلال والعيش تحت سقف المودة والرحمة.

رسالة نبيلة نفرح بأن صداها يبلغنا في كل مرة ليشجعنا على الإستمرار والمضي قدما نحو الأمام.

ولكلّ من يريد أن يحذو حذو من ساعفهم الحظ في الزواج، كلّ من يحلم بالحلال والإنضواء تحت لواء الميثاق الغليظ مركزنا تحت خدمتكم وصفحة “أدم وحواء” هي النبراس لكلّ من ظلّ الطريق

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية: