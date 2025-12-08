أفرادها تُجار وموظفون عموميون.. الإطاحة بشبكة إجرامية وإسترجاع 110 مليار سنتيم!

أطاحت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة (SCLCO)، الأسبوع المنصرم، بشبكة إجرامية منظمة تتكون من 18 شخصا، من بينهم تجار وموظفين عموميين بمؤسسات مصرفية وإدارية، وتمكنت من إسترجاع ما يزيد عن 110 مليار سنتيم، من محجوزات وعائدات مالية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، فالشبكة مختصة في التزوير وإستعمال المزور في محررات تجارية مع التهرب الضريبي الممنهج.

وإنطلقت العملية، عقب إستغلال دقيق لمعلومات حول شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال تجارة التبغ بالولايات الغربية للوطن. وذلك بلجوء أعضائها إلى إنشاء شركات وهمية، التزوير وإستعمال المزور في محررات إدارية وتجارية والتهرب من الرقابة الجبائية.

كما كشفت التحريات، عن معالم المنهج الإجرامي المتبع من قبل الشبكة المنظمة. الذي يمتد إلى تحويل الأموال المتأتية من النشاط الإجرامي إلى صفقات أخرى تتمثل في الإتجار بالعقارات والمركبات. قصد التضليل وطمس مصدرها الإجرامي. حيث تم إسترجاع ​مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بأزيد من 35 مليار سنتيم من العائدات الإجرامية.

كما توصل محققو المصلحة المركزية إلى ضبط وإسترجاع مواد تبغية ومركبات. وأجهزة بقيمة مالية فاقت 80 مليار سنتيم، تمثلت في مليون و363 ألف علبة سجائر و3500 وحدة من مادة “الشمة”. و45 مركبة من مختلف الأنواع الأصناف. وأجهزة إعلام ألي محمولة، وأختام خاصة بمؤسسات إدارية ومصرفية.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.