أفراد الجيش الوطني يشاركون في اليوم الوطني للتشجير

شهدت مختلف النواحي العسكرية، مشاركة أفراد الجيش الوطني الشعبي، اليوم 25 أكتوبر 2025، في الحملة الوطنية للتشجير من خلال غرس كميات معتبرة من الأشجار من مختلف الأنواع.

وأوضحت وزارة الدفاع الوطني، أن هذه الحملة عرفت مشاركة واسعة لمستخدمي الجيش الوطني الشعبي. إلى جانب أعوان الغابات ومصالح الأمن الوطني والحماية المدنية وكذا أفراد المجتمع المدني والجمعيات الناشطة في مجال البيئة. في مشهد تضامني يعكس وعيا متزايدا بقضايا البيئة والمناخ.

