أفراد الجيش يواصلون عملية إطفاء الحرائق بالعديد من ولايات الوطن

يواصل أفراد الجيش الوطني الشعبي، تدخلاته في عمليات إطفاء الحرائق التي شهدتها عدة ولايات من الوطن، وهذا تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، وفي إطار الجهود التي تبذلها مختلف وحدات الجيش للتدخل لمكافحة الحرائق.

وتواصلت عمليات إخماد النيران يوم أمس بكل من الشريعة، عين الدفلى وتيزي وزو بإقليم الناحية العسكرية الأولى، وبسطيف جيجل عنابة سوق أهراس سكيكدة ميلة وبجاية بإقليم الناحية العسكرية الخامسة.

وذلك بتسخير كل الوسائل البشرية والمادية على غرار طائرات مروحية من نوع Mi-26 تابعة للقوات الجوية، وكذا جرافات وأليات من أجل المساهمة في إخماد النيران خاصة بالمناطق الوعرة ذات التضاريس الصعبة.

تدخل هذه العملية ضمن المساعي التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي لدعم جهود الدولة في إخماد الحرائق بكل ولايات الوطن المتضررة، وستبقى متواصلة إلى غاية السيطرة النهائية على الحرائق وإخمادها نهائيا.