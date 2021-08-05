أفراد العائلة المالكة يهنئون ميغان ماركل في عيد ميلادها الـ40

قدمت الملكة إليزابيث، تهانيها لميغان ماركل، بمناسبة يوم ميلادها الأربعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ليلحق بها باقي أفراد العائلة من “كيت” و”ويليام” و”تشارلز” و”كاميلا” بتقديم أحلى الأماني لميغان في يوم ميلادها.

وكان حساب العائلة الملكية هو أول من نشر التهنئة على إنستغرام وتويتر، حيث شاركت الملكة ثلاث صور لـ”ميغان” وكتبت: “أتمنى لدوقة ساسكس يوم ميلاد سعيد للغاية اليوم!”.

كما شارك حساب كلارنس هاوس على إنستغرام، الذي يديره الأمير “تشارلز” وزوجته “كاميلا”، صورة لـ”ميغان” وهي تبتسم وكتب: “أتمنى لدوقة ساسكس يوم ميلاد 40 سعيدًا جدًا”