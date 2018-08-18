أفراد عصابة يختطفون طفلة.. يرغمونها على شرب الخمر ثم يتداولون على اغتصابها!

درك عين يوسف بتلمسان أوقف اثنين من الخاطفين

الضحية عمرها 12 سنة فقط والجناة تخلصوا منها برميها مغمى عليها في العراء

تمكنت، في الساعات الأخيرة، الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في عين يوسف شمال ولاية تلمسان، من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة عقب إقدام أفرادها على تنفيذ عملية اختطاف بالقوة راحت ضحيتها طفلة في 12 من العمر.

حيث باغتها الجناة وقاموا بأخذها معهم بالقوة من مسكن أقاربها، رغم إبدائها مقاومة شديدة، ليتبع الجناة جرمهم هذا بتحويل الطفلة على الغابة، حيث تم إرغامها على احتساء الخمر قبل التداول على اغتصابها بوحشية، قبل أن يقوم الجناة بالتخلص من الضحية برميها في العراء وهي مغمى عليها في حالة نفسية صعبة.

ليقوم عابرو سبيل بمساعدتها على العودة إلى منزل أقاربها، وعليه تم التنقل فورا نحو مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين يوسف من أجل إيداع شكوى بهذا الخصوص.

وبفعل تكثيف العمل الاستعلاماتي نجح رجال الدرك في القبض على اثنين من عناصر العصابة، مع استرجاع أسلحة بيضاء وكمية من الخمور.

وما تزال الأبحاث والتحريات متواصلة للإطاحة بكل المتواطئين في الجرم المذكور،في انتظار تقديمهم للمثول أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الرمشي ومحاكمتهم بجناية اختطاف قاصر واغتصابها بالقوة وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر معنوي، حيث داهم رجال الدرك منزل المشتبه فيهما في انتظار نتائج التفتيش.