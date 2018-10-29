أفراد من شبكة “أمير DZ”من بينهم طالبة في”دار الشرع” بباتنة

من المنتظر أن تفتح محكمة باتنة ملف أحد أخطر قضايا الابتزاز والتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي،لها علاقة بشبكة أمير ديزاد.

وحسب مصادر النهار، في القضية الأولى سيتم تقديم شخصين أمام وكيل الجمهورية على خلفية تورطهم في قضايا سب وشتم وقذف.

لوجوه معروفة لدى الرأي العام المحلي على مواقع التواصل الاجتماعي، كما سيتم أيضا النطق بالحكم في قضية التشهير والابتزاز.

التي نظرت فيها المحكمة الأسبوع الفارط والتي كان ضحيتها أحد كبار رجال الأعمال بالشرق الجزائري.

وأضاف نفس المصدر أن الفضيحة الأخلاقية التي كانت عبارة عن مكيدة والتي سبق وأن نشرها المدعو أمير ديزاد على صفحته الفايسبوكية.

فان أحدى المتهمات هي طالبة جامعية تولت في هذه الشبكة استدراج رجال الأعمال وتصويرهم بكاميرا وضعت لها في حقيبة يديوة.

من طرف المتهم الرئيسي الذي اعترف بإرساله الفيديوهات للمسمى أمير ديزاد.