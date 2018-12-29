“أفريكا فوتبال دايلي” تضع محرز إلى جانب دروغبا !!

قام الحساب الرسمي لموقع “أفريكا فوتبال دايلي” الإفريقي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بنشر قائمة أفضل الهدافين الأفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء ديدي دروغبا مهاجم تشلسي السابق في المركز الأول ب104 هدف كأفضل هداف إيفواري في تاريخ البريمرليغ وحل إيمانويل أديبايور ثانيا ب97 هدف بينما جاء المهاجم النيجيري السابق لإيفرتون “ياكوبو” ثالثا ب95 هدف.

وفي المركز الرابع حل المهاجم السينغالي لليفربول ساديو ماني ب52 هدف وبعده زميله في الليفر النجم الدولي المصري محمد صلاح ب45 هدف.

وتفوق الآخير على النجم الدولي الجزائري رياض محرز بهدف وحيد حيث سجل لاعب السيتي الحالي 44 هدفا في مسيرته بالملاعب الإنجليزية.

Meilleur buteur ivoirien de l'histoire en Premier League : Didier Drogba🇨🇮 104 Buts

Togolais : Emmanuel Adebayor🇹🇬 97

Nigérian : Yakubu🇳🇬 95

Sénégalais : Sadio Mané🇸🇳 52

Egyptien : Mohamed Salah🇪🇬 45

Algérien : Riyad Mahrez🇩🇿 44 pic.twitter.com/jZYHveBeEL — AfricaFootballDaily (@AfricaFootDaily) December 29, 2018