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“أفريكا فوتبال دايلي” تضع محرز إلى جانب دروغبا !!

الرياضة
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“أفريكا فوتبال دايلي” تضع محرز إلى جانب دروغبا !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

قام الحساب الرسمي لموقع “أفريكا فوتبال دايلي” الإفريقي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بنشر قائمة أفضل الهدافين الأفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء ديدي دروغبا مهاجم تشلسي السابق في المركز الأول ب104 هدف كأفضل هداف إيفواري في تاريخ البريمرليغ وحل إيمانويل أديبايور ثانيا ب97 هدف بينما جاء المهاجم النيجيري السابق لإيفرتون “ياكوبو” ثالثا ب95 هدف.

وفي المركز الرابع حل المهاجم السينغالي لليفربول ساديو ماني ب52 هدف وبعده زميله في الليفر النجم الدولي المصري محمد صلاح ب45 هدف.

وتفوق الآخير على النجم الدولي الجزائري رياض محرز بهدف وحيد حيث سجل لاعب السيتي الحالي 44 هدفا في مسيرته بالملاعب الإنجليزية.


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