“أفريكا فوتبال دايلي” تضع محرز وبلايلي ضمن الأفضل في إفريقيا

وضع موقع “أفريكا فوتبال دايلي” النجمين رياض محرز ويوسف بلايلي ضمن قائمة أفضل اللاعبين الأفارقة في سنة 2018.

ونشر الحساب الرسمي لأفريكا فوتبال دايلي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” ترتيب الأسماء التي إختارها الصحفيون العاملون في قاعة التحرير.

وجاء نجم مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز في المركز الثالث خلف المتصدر محمد صلاح والنجم الغابوني الذي جاء ثانيا “بيار إيمريك أوباميانغ”.

هذا وحل نجم فريق الترجي الرياضي التونسي يوسف بلايلي في المركز الثامن مُتقدما على المدافع الدولي المغربي “مهدي بن عطية”.