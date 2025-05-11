أفريكسيم بنك يطلق الطبعة الثالثة من مسابقة الفيلم القصير

أعلن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) عن إطلاق الطبعة ال3 من مسابقة الفيلم القصير “كانكس شورت”. التي من المقرر أن يقام حفل توزيع جوائزها في سبتمبر المقبل بالجزائر العاصمة خلال الطبعة ال4 للمعرض الإفريقي للتجارة البينية 2025 ، الذي يعتبر أكبر حدث تجاري و استثماري في إفريقيا.

وأشار بيان للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، إلى أن هذه المسابقة تخص المخرجين السينمائيين الأفارقة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 35 سنة. موضحا أن كل مخرج سينمائي يمكنه تقديم فيلم واحد فقط مع امتلاك جميع حقوقه.

كما أوضح ذات المصدر أن الجائزة محددة بمبلغ 2000 دولار أميركي للأعمال “الاستثنائية” في كل فئة من فئات المسابقة الثلاث: “أفضل فيلم روائي” و ” أفضل فيلم وثائقي” و” أفلام رسوم متحركة”. مؤكدا أن الأفلام المعروضة يجب أن تكون قد أنتجت سنة 2023 أو بعدها و يمكن أن تكون بأي لغة.

و من بين جميع الانتاجات،ستقوم لجنة انتقاء بإعداد قائمة مختصرة تضم 30 فيلما (10 أفلام لكل فئة) سيتم طرحها على لجنة التحكيم المكونة من خبراء سينمائيين معروفين من جميع أنحاء القارة. بعدها، ستختار لجنة التحكيم فيلما فائزا في كل فئة خلال مسابقة كانكس في المعرض الإفريقي للتجارة البينية 2025.

و إضافة إلى الجائزة النقدية، ستكون للفائزين فرصة المشاركة وعرض أفلامهم في كانكس خلال المعرض الإفريقي للتجارة البينية 2025. الذي سينظم في الجزائر من 4 إلى 10 سبتمبر 2025 .

و بهذه المناسبة، ستتاح لهم أيضا الفرصة للتواصل مع مستثمرين و شركاء آخرين، حسب نفس المصدر.

و للمشاركة في المسابقة، يجب على المخرجين السينمائيين تقديم أفلامهم التي لا تتجاوز مدتها خمس دقائق عبر المنصة الرقمية للأفلام Freeway التابعة لكانكس شورت.