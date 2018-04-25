أفريكوم ترغب في تمتين التعاون الأمني مع الجزائر

صرح رئيس أفريكوم الجنرال توماس دي.والدهاوزر أن القيادة ترغب في استكشاف النشاطات المستقبلية للتعاون في المجال الأمني مع الجزائر.

وأكد الجنرال الامريكي عقب اللقاء الذي خصه به وزير الخارجية عبد القادر مساهل.

قائلا “نتطلع إلى إستكشاف النشاطات المستقبلية للتعاون في المجال الأمني مع الجزائر”.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن زيارته للجزائر “تعد فرصة سانحة لمناقشة مع القادة الجزائريين انشغالاتنا المشتركة في مجالي الدفاع والأمن.

وأردف يقول “يعمل بلدانا معا كشريكين متساويين لبناء مستقبل أفضل ليس فقط في الجزائر بل في كل افريقيا الشمالية”.

مضيفا أنه “بفضل شراكة متينة فإن بلدينا قادران على محاربة الدوافع العميقة للإرهاب من أجل ترقية السلام والإستقرار”.

وانتهز قائد أفريكوم هذه المناسبة ليقدم تعازي الحكومة الأمريكية للحكومة والشعب الجزائريين وإلى عائلات ضحايا تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك.