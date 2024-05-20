أفسي باريس يفتقد خدمات قبال في الجزء الأهم من الموسم !

سيكون نادي باريس أفسي، محروما من خدمات لاعبه الدولي الجزائري، إيلان قبال، في مباراة “البلاي أوف” لتحديد الصعود إلى الدرجة الاولى الفرنسية “الليغ1”.

ووفقا لما نشره موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، عبر موقعه الرسمي، اليوم الإثنين، فإن لاعب الخُضر قبال، سيغيب عن مواجهة فريقه باريس أفسي أمام روداز، التي ستلعب بعد غد الأربعاء.

وتعد هذه المواجهة مهمة لتحديد مصير الفريق من الصعود إلى الدرجة الأولى الفرنسية “الليغ1” الموسم المقبل.

حيث ستكون المواجهة بمثاية مباراة فاصلة، تجمع بين صاحبي المركزين الرابع والخامس من دوري الدرجة الثانية “الليغ2″، والفائز منها سيواجه بعدها صاحب المركز الثالث في سلم ترتيب “الليغ2” سانت إيتيان، للظفر ببطاقة الصعود الثالثة إلى “الليغ1”.

وفي ذات السياق، سيغيب قبال، عن فريقه في هذا الجزء الحساس من الموسم، نظرا لمعاناته من إصابة على مستوى الكاحل، تلقاها خلال مواجهة فريقه الأخيرة أمام باستيا، في إطار الجولة 38 من “الليغ2”.

يجدر الإشارة، شارك لاعب المنتخب الوطني قبال مع فريقه أفسي باريس هذا الموسم، في 37 مباراة هذا الموسم، وتمكن من تسجيل 6 أهداف وتقديم 11 تمريرة حاسمة.

كما تواجد إيلان قبال، ضمن تشكيلة الموسم للدرجة الثانية الفرنسية “الليغ2” للموسم الكروي 2023-2024.