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 أفضل زوجة لمن يتمنى السعادة والبهجة

باب الفرج
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 أفضل زوجة لمن يتمنى السعادة والبهجة صورة مركبة
بقلم النهار أونلاين

شابة متميزة واعية وناضجة من ولاية  تيارت، لم يسبق لها الزواج، تبلغ من العمر 33 سنة.

حائزة على شهادة جامعية “الليسانس في التجارة”، موظفة مستقرة، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة.

تسعى من أجل التوفيق وشق الطريق بما يرضي الله ونبيه المختار، مع زوج  طيب وأمين.

يرتقي الى مستوى أحلامها وطموحاتها، تقبله  من أية منطقة في الوطن.

سنه يتراوح ما بين 35 الى 45  عاما،  تقبله أرملا أو مطلق بولد على الأكثر،  تشترط ان يكون  عاملا مستقرا ولا بأس بالإقامة مع  أهله، نظير الاحسان والعشرة الطيبة.

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