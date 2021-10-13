أفضل ما تقدمه لأطفالك بعد الطلاق

لا تتحدث بشكل سيء عن والدتهم والدهم، واتفقا سويًا على طريقة التواصل والتعامل وما يخص الأطفال، فهذا الأمر هو كلمة السر في تجاوز الأطفال لأزمة الطلاق بشكل سوي

أوفِ بوعودك، وأشعر أطفالك بأنك جديرًا بالثقة، وأن كلمتك واحدة، وامض بهم نحو الاستقرار سريعًا

كن مرحًا.. اجعلهم يضحكون كثيراً

لا تنس أنه من الناحية الوراثية فإن أطفالك يحملون نصف جيناتهم من طليقتك/ طليقك، لذا فإن كل ما تقوله عنها أو عنه ينطبق عليهم أيضًا

كن صريحًا مع أطفالك بشكل يناسب أعمارهم

اغمرهم بالحب، وذكرهم بأن الطلاق لا علاقة له بهم وأنه سيكون خيرًا وأن الأمور تتجه نحو الأفضل، دعهم لا يفقدون أبدًا الشعور بالحب والأم

تواصل مع معالج نفسي للأطفال أثناء الطلاق، ولا تنتظر حتى يتم، وجود شخص موثوق يمكن أن يتحدث معه الأطفال أمر هام جدًا، ويساعد على تجنب الكثير من التداعيات الخطيرة

تصرف بمسؤولية، مهما كان تعبك فإن قدرة الأطفال على تحمل الإرهاق النفسي والضغوطات أقل،

اسمح لأطفالك بالوقت الكافي مع الأم/ الأب، إنهم يستحقون ذلك.. لا تحرمهم من ذلك تصفية لحسابات

لا تتبع النصائح سواء من المحيطين أو من الكتب بشكل أعمى، أفضل طريقة لاحتواء أطفالك هي ما تشعر بأنه فعال معهم، ويوافق شخصياتهم

كن متعاطفا ومتفهمًا، شجعهم على التحدث وإطلاق مشاعرهم بدلا من قمع مشاعرهم أو التظاهر

قبل أن تقرر فكر.. كيف سيؤثر اختياري على أطفالي

حاول بكل ما تستطيع أن تضع العداء والمشكلات جانبًا وأن تشارك مع طليقك/ طليقتك في بعض الأوقات لدعم أطفالكما كأسرة واحدة، هذا الأمر يجعل الأطفال يتجاوزون الحزن من التفكك، عندما يدركون أن الطلاق لم يمنع أن يجتمعوا كأسرة واحدة.

*لا تحتاج إلى تبرير موقفك بتشويه صورة الآخر، حتى وإن ألقى الأبناء اللوم عليك، يومًا ما سيدركون الأمر بشكل صحيح

تجنب تمامًا أن تشعر أطفالك بالذنب لأنهم يشتاقون أو يفضلون التواجد مع الطرف الآخر

لا تنس أن الأبناء هم “الضحايا الأبرياء لفشل الزواج”.. وعاملهم وفقًا لذلك

لا تستخدم أطفالك أبدًا كسلاح، ولا تعلمهم التجسس، ولا تتحدث بشكل سلبي عن والدهم/ والدتهم حتى ولو مع شخص آخر في مكان يمكنهم سماعك فيه، أو مع أشخاص لا يحفظون السر

أحب أطفالك أكثر مما تكره/ تكرهين طليقك