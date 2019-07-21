أفضل موسم لـ “فخر العرب” في مشواره !

في موسم مثالي للنجم الجزائري “رياض محرز” وهو الأفضل في مسيرته، تمكن من الفوز بكل الألقاب الممكنة مع النادي ومع المنتخب.

حيث فاز بـ “4 ألقاب” محلية مع نادي “مانشستر سيتي”، البداية كانت بـ “الدرع الخيرية” وبعدها “كأس الرابطة الإنجليزية”، “الدوري الإنجليزي” و “كأس الإتحاد الإنجليزي”.

وذلك في أول موسم له مع “مانشستر سيتي” وتحت قيادة المدرب الإسباني “بيب غوارديولا”.

وفي ختام الموسم، تمكن من تحقيق اللقب الأغلى في مسيرته فالتتويج بكأس إفريقيا مع الجزائر هو أكبر إنجاز حققه “رياض” على حد تعبيره.

ليكون بذلك اللاعب الذي فاز بـ “5 ألقاب” في موسم واحد ليؤكد للجميع أنه “فخر العرب”.