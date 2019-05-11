“أفطرت مع القطط .. هدموا بيتي عشية رمضان وأبعدوني عن أمي وأختي”

تفرّقت عائلة بجاوية بعد هدم منزلها الفوضوي بولاية الجلفة، عشية رمضان فذهبت الأم عند صديقاتها، وبحثت ابنتها عن مأوى لها

في حين لم يجد الولد سوى جدران بلا سقف أو باب لأحد أصدقائه، لأجل إيوائه في شهر رمضان مع القطط.

ولم يستطع الشاب يحيى إمساك دموعه وهو يقص حكايته، وكيف افترق عن أمه وأخته عشية رمضان بسبب هدم منزله الفوضوي.

وقال يحيى بحرقة على منزله الذي هدم، تلقيت وعودا من قبل السلطات بخروج اسمي في قائمة المستفيدين من السكن الإجتماعي،

ولكن كل ذلك كان مجرد مهدئات، وأنا الآن يضيف ذات المتحدث أعيش هجران أمي وأختي في رمضان، في وقت

استفاد آخرون سكنات وهم أصحاب سيارات وحتى فيلات، مؤكدا عدم امتلاكه أي قطعة أرض أو منزل يؤويه وأمه وأخته.

وأضاف الشاب “اشتقت لتناول وجبة فطور واحدة في رمضان مع أمي وأختي .. لقد أفطرت اليوم مع القطط،

وذهبت أمي عند صديقاتها وأختي كذلك .. أمي لديها عائلة ولكن لا أحد سأل عنها -قال ذلك والدموع تغمر عيناه-“.