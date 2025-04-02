أفغانستان.. استخراج جنين من بطن رضيع

استقبل مستشفى كابول طفلا يعاني من انتفاخ في البطن. واشتبه الأطباء أولا بإصابته بورم “ويلمز” (ورم كلوي). يظهر أحيانا لدى حديثي الولادة. لكن الفحص بالأشعة. كشف وجود تكوين في تجويف البطن يضم أنسجة رخوة، من الدهون والسوائل والبنية العظمية”.

و وفقا لما نشرته صحيفة :Need To Know”، فقد تمكن الأطباء من التعرف على عظام وجه متكونة، وعمود فقري، وأضلاع في الصورة.

ونجح الجراحون في إجراء العملية واستخراج الجنين الطفيلي غير المكتمل، الذي بلغ حجمه 8× 12 سنتيمترا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأطباء حول العالم سجلوا ما لا يزيد عن 200 حالة مماثلة في تاريخ الطب.

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بأن أطباء في الهند قاموا باستئصال “توأم طفيلي” من فتى في السابعة عشرة من عمره، حيث ظهرت أجزاء من جسم التوأم غير المكتمل خارج بطن الشاب.