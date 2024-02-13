أفغانستان: اكتشاف أجسام عمرها مئات السنين

تم اكتشاف مقبرة جماعية تعود إلى أواخر السبعينيات في غرب أفغانستان.

وبحسب السكان المحليين، فإن الجثث هي لضحايا أعمال العنف التي أعقبت الانقلاب الشيوعي عام 1978.

وأعلن مسؤولون محليون في حركة طالبان يوم الاثنين، عن اكتشاف مقبرة جماعية تحتوي على حوالي مائة جثة. يعتقد أنها تعود إلى عهد الحكومة الأفغانية المدعومة من الاتحاد السوفييتي، في إقليم خوست الشرقي.

وقال رئيس بلدية خوست، بسم الله بلال، إن المقبرة الجماعية تم اكتشافها، السبت. أثناء بناء سد صغير في منطقة سارباني وسط خوست.

وقال لوكالة فرانس برس “بحسب المعلومات الأولية، دُفن هؤلاء الأشخاص هنا بعد مقتلهم عام 1358” بالتقويم الأفغاني. أي بين أفريل 1979 ومارس 1980.

وأضاف بسم الله بلال أنه “تم العثور على ما لا يقل عن 100 جثة”. مؤكداً أن بعض الرفات كانت ترتدي ملابس نسائية وأن جميعهم من المدنيين.

وقال سكان محليون إن الرفات تعود لضحايا أعمال العنف. التي أعقبت الانقلاب الشيوعي المدعوم من السوفييت في أفغانستان عام 1978.

وقال سلام شريفي، الذي اختفى والده في ظل الحكومة الشيوعية ولم يتم العثور على رفاته: “في عام 1358. تم إحضار هؤلاء الأشخاص إلى هنا بطريقة همجية وعديمة الرحمة من قبل السلطات الشيوعية القاسية، دون محاكمة”.

وتم تشكيل لجنة لنقل الرفات، حيث ساعد السكان عمال البلدية في إزالة الجثث من الموقع. وتكديس العظام في أكياس حول المقبرة الجماعية التي تم حفرها يوم الاثنين.

وقال ماندير مانجال، أحد السكان: “لا أحد يعرف من هم هؤلاء الشهداء”. لقد تم دفنهم جميعاً ونحن نقوم بإزالة العظام وفرزها”.