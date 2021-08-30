أفغانستان: القوات الأمريكية تعترض صواريخ أطلقت على مطار كابول

قالت وسائل إعلام أفغانية، إنه سمع صباح اليوم الإثنين، أصوات صواريخ فوق العاصمة الأفغانية كابول دون أن يعرف هدفها.

فيما نقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مسؤول أمريكي، قوله إن نحو 5 صواريخ أطلقوا على مطار كابول. قبل أن تعترضها منظومة أمريكية مضادة للصواريخ. مضيفا: “المعلومات الأولية تشير إلى عدم سقوط ضحايا أمريكيين جراء إطلاق الصواريخ على المطار.

وكانت حركة طالبان قد أدانت الغارة التي شنتها واشنطن بطائرة مسيرة على عناصر من تنظيم داعش الإرهابي. في أعقاب الهجوم الانتحاري على مطار كابول الخميس الماضي، ووصف متحدث باسم الحركة العملية بأنها هجوم صارخ على أرض أفغانية.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد إن طالبان تتوقع تولي السيطرة على مطار كابول بشكل كامل قريبا جدا. فور رحيل القوات الأمريكية. وأضاف من المبكر أن نقرر إن كنا في حاجة لمساعدة من تركيا أو قطر في إدارة مطار كابول.