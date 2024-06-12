أفقداها الوعي بإستعمال الشعوذة ..إمرأتان تسرقان مجوهرات صاحبة وكالة سياحية بوهران

تمكن افراد من مركز المراقبة بواسطة الفيديو التابع لامن ولاية وهران من الايقاع بشبكة مختصة في النصب والاحتيال عن طريق السحر والشعوذة.

حيثيات القضية تعود الي دخول امرأتين إلى وكالة سياحية بحجة طلب يد المساعدة ودلهما على طبيب بقطاع الاختصاص. بعد استضافتهما من قبل صاحبة الوكالة قاما بالنصب عليها باستعمال طقوس وطلاسم ليفقداها الوعي ويسلباها مجوهرات قبل اتجاهما مع السائق المتفقين معه إلى ولاية سيدي بلعباس متحاشين كاميرت المراقبة عن طريق ارتداء كمامات وسلك مسالك عبر الأزقة الضيقة.

التحريات التقنية تمت عن طريق الاستعانة بمركز المراقبة بواسطة الفيديو عن طريق دراسة المسارات المتبعة والاحتمالات الواردة التي تم سلكها من طرف سيارة مجهولة حيث وبعد تتبع الأزقة والمسارات تم تحديد سيارة المشتبه فيه. بعد تنقيط لوحة ترقيم السيارة تم استصدار إذن بتمديد الاختصاص والتفتيش من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن الذي امر بتفتيش مسكن سائق صاحب السيارة بولاية سيدي بلعباس.

بعد التحقيق المعمق مع السائق تم تحديد هوية شركائه وتوقيفهم واسترجاع المصوغات المسروقة ومبلغ مالي يفوق 6رملايين سنتيم مع حجز طلاسم ومعدات تستعمل في السحر والشعوذة.