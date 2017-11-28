أفلام جزائرية تنافس في مهرجان للفيلم الفرانكو-عربي بباريس

تنافس عدة أفلام جزائرية منتجة بالشراكة مع أجانب في الدورة الـ6 لمهرجان الفيلم الفرانكو-عربي “نوازي لوسيك” بالعاصمة الفرنسية باريس.

والذي تستمر فعالياته إلى غاية الـ5 من ديسمبر المقبل بمشاركة حوالي الثلاثين عملا من مختلف البلدان وفقا للمنظمين.

وستدخل غمار المنافسة الأفلام الروائية الطويلة المنتجة في 2017 “باريس البيضاء” جزائري فرنسي لليديا تركي.

وفيلم “مازلت أختبئ كي أدخن” من إنتاج جزائري فرنسي يوناني لريحانة أوبرماير و”السعداء” جزائري فرنسي بلجيكي لصوفيا جاما.

وفيلم “في انتظار السنونوات” الجزائري الفرنسي لكريم موساوي بالإضافة إلى الوثائقي “تحقيق في الجنة” من إنتاج جزائري فرنسي سنة 2016 لمرزاق علواش.

وبالإضافة إلى الاعمال الجزائرية الحاضرة في هذه التظاهرة من أعمال طويلة وقصيرة وأفلام تحريك.

وكانت هذه التظاهرة السينمائية قد افتتحت الجمعة الماضي برعاية من المخرج الفرانكو-يوناني كوستا غافراس.