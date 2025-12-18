أفلو.. تساقط الصخور يتسبب في غلق الطريق بجبال منطقة مادنة

على إثر التقلبات الجوية الأخيرة وتساقط كميات معتبرة من الأمطار، شهدت جبال منطقة مادنة تساقط حجارة على الطريق، ما أدى إلى غلقه مؤقتًا وعرقلة حركة السير.

على الفور، تدخلت مصالح الدرك الوطني، بالتنسيق مع مصالح مديرية الأشغال العمومية، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة الحجارة من الطريق مع استئناف حركة السير في ظروف آمنة.

وتدعو الجهات المعنية جميع مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر خاصة في ظل التقلبات الجوية مع الالتزام بقواعد السلامة.