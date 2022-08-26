أفواج كشفية باسم الشهيدة البطلة دنيا بوحلاسة.. وسكن لائق لعائلتها

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتسمية أفواج كشفية عبر مختلف جهات الوطن باسم الشهيدة البطلة دنيا بوحلاسة.

كما أمر الرئيس تبون أيضا بمنح سكن لائق إلى عائلة الشهيدة دنيا بوحلاسة.

وقد كشف عن هذه الأوامر الرئاسية، رئيس المجلس الأعلى للشباب بمناسبة تأبينية الشهيدة البطلة الرمز دنيا بوحلاسة.

وللإشارة، فإن الشهيدة دنيا بوحلاسة، فتاة من الكشافة استشهدت خلال محاولاتها إنقاذ أطفال وعائلات من حرائق الغابات في الطارف.