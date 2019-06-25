شكر أقارب، إلياس سنان، وسيد علي لعجوزي، قناة النهار، على اهتمامها الكبير بحادثة فقدان الشابين بعرض البحر.

ومن جانبه، أفاد قريب سيد علي، أن القنوات الأخرى كانت مهتمة بأخبار المنتخب الوطني في مصر.

تابعا ” إلا النهار، وقفت مع قضيتنا، وبثتها على نطاق واسع”.

كما ردّد مع أصدقائه “بارك الله فيكم وتحيى النهار تي في”.

وقال من جهته أخ سيد علي، إن قناة النهار قامت بواجبها كوسيلة إعلامية.

مضيفا “وأكثر من ذلك، حيث كان الصحفيون في كل مرة يتصلون بنا”.

وأضاف المتحدث، في تصريح للنهار، التي رافقت الشابين إلى منزل العائلة، أنهم لم يصدقوا في البداية.

مشيرا “حتى جاءهم اتصال من قائد هليكوبتر من اسبانيا أكد لهم الخبر”.

وكانت النهار قد علمت، أمس الاثنين، من عائلة إلياس وسيد علي المفقودين بميناء سيدي فرج أنهم على قيد الحياة بإسبانيا.

وحسب ذات المصدر، فإن الشابان، البالغان من العمر 29 سنة، والمنحدران من درارية، متواجدان بمستشفى في مدينة إيبيزا بإسبانيا.

وللإشارة، فإن إلياس سنان وسيد علي لعجوزي، خرجا في رحلة صيد بسفينة صغيرة ” فلوكة ” يوم 19 جوان ولم يعودا.

حيث كانا على متن ” الفلوكة ” تحمل اسم ” إلياس “، من ميناء سيدي فرج في سطاوالي.

وانطلقا الشابين، من العاصمة على الساعة الثامنة صباحا، وكانت وجهتهما لميناء “فرنكو” بالرايس حميدو لاصطحاب صديقهما هناك.

وكان آخر اتصال لهما مع أهلهما، في حدود الساعة العاشرة صباحا، وأخبراهما أن ضباب كثيف يعمّ أفق البحر، ومنذ ذلك الوقت لا خبر عليهما.