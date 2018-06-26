أقاسمك حياتي وأسكنك بيتي.. وإن كنت في السبعين من العمر

دعوني من خلال هذا المنبر أفضي بوجعي وأتكلم بكل صراحة، عن المرأة التي يقدر لها الطلاق.

لا تزال بالرغم من كل التطورات الحاصلة في الحياة الاجتماعية، يُنظر اليها نظرة لا تليق بمن كرمها الله، وكأنها مذنبة.

فالانفصال يا اخواني أمر مقدر لا تملك المسكينة أن تمنعه، فإذا قدر الله وشاء حصل ولا راد لقضائه.

أقول هذا الكلام لأنني ضحية مجتمع جائر، يكاد يشطب علي وعلى مثيلاتي المطلقات بقلم أسود.

وهذا ما لن أقبله لذا فضلت التحدي وإن شاء الله سأخوض تجربتي الثانية وأتمنى أن تكون الأخيرة مع رجل يقدر المرأة ويحترمها.

تقي يخشى الله وملتزم بأحكامه.

في العقد الرابع من العمر، أقيم في مدينة بسكرة، مطلقة أم لطفلة في الخامسة من عمرها.

ماكثة في البيت أملك مسكنا خاصا، طيبة وحنون ومحبة للخير أتمنى أن يلاقيني القدر برجل يسعدني ومعه يرتاح بالي.

لا يتعدى عمره70 سنة، أقبله مهما كان وضعه الاجتماعي، من أية ولاية، شريطة أن يكون لديه مصر رزق ثابت.

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