أقاسم ريان:”الكرة الخليجية تطورت ومواجهة الكويت صعبة”

كشف لاعب شبيبة الساورة، أقاسم ريان، عن صعوبة مواجهة فريقه ضد الكويت الكويتي، برسم الدور التصفوي الأول المؤهل لدور المجموعات لكأس العرب للأندية.

وصرح مدافع شبيبة الساورة، أقاسم، لموقع “كووورة“:”المباراة ستكون صعبة ومصيرية لفريقنا، ونريد تقديم مستوى مميز والعودة بنتيجة إيجابية”.

وأضاف اللاعب:”الكرة الكويتية والخليجية بشكل عام، تطورت كثيراً، وهو ما يتفهمه الجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة الكويت”.

يجدر للإشارة، سيواجه شبيبة الساورة، سيواجه الكويت الكويتي، اليوم الأربعاء، بداية من الساعة 16.30 بالتوقيت المحلي.

كما سيلعب لقاء العودة بتاريخ 21 مارس المقبل بملعب ميلود هدفي بوهران.