أقام لهم حفلا بالإليزيه.. ماكرون يطلب “العفو” من الحركى !

أعلن الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، خلال حفل استقبال في قصر الإليزيه، تخليدا لذكرى “الحركى” الذين قاتلوا إلى جانب فرنسا خلال فترة الاحتلال. أن فرنسا فشلت في أداء واجباتها تجاه الحركيين وزوجاتهم وأولادهم”.

وطلب إيمانويل ماكرون “الصفح” من مجموعة الحركيين نيابة عن فرنسا، معتقدًا أن الدولة الفرنسية “تقاعست في واجباتها” تجاههم.

وصرح الرئيس الفرنسي الذي ترأس حفل استقبال خصص لذكرى الحركيين الذين قاتلوا إلى جانب الفرنسيين ضد أبناء وطنهم. أن فرنسا أخفقت في واجباتها تجاه الحركيين وزوجاتهم وأولادهم.

“شرف الحركيين يجب أن ينقش في الذاكرة الوطنية الفرنسية!”

كما أعلن إيمانويل ماكرون أن الحكومة الفرنسية “ستنفذ قبل نهاية العام مشروعًا يهدف الاعتراف بـ”الحاركيس”.

وأضاف رئيس الدولة الفرنسي “أنتم تحملون في جسدكم ذكرى الحركيين. يجب نقش شرف الحركيين في الذاكرة الوطنية”.