أقبلك حتى لو كنت مطلقة أو أرملة بطفل

من جنوبنا الكبير. إتّصل بنا رجل صادق متزوج ويريد التعدد على سنة الله ورسوله. في الـ 55 من عمره، موظف مستقر في مؤسسة عمومية مرموقة، لديه سكن خاص وبإمكانه تأمين سكن للزوجة الثانية.

يريد صاحب إعلاننا أن يلتقي بمن تكون على سعة صدر كبير ومسؤولية أكبر، تقبل أن تمضي معه في رحاب الحلال ، شرطه أن تكون من إحدى ولايات الجنوب الجزائري أو ولايات الوسط، سنها لا يتجاوز45سنة، حبذا لو كانت موظفة،يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أطفال، وهو يعدها بالتقدير والوفاء.

الرقم السري : 135557

لتفاعلاتكم وآرائكم يرجى التواصل مع المرشدات في مركز الأثير عبر الأرقام التالية: 3800.3801.3002 طيلة أيام الأسبوع .

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3800.3801.3802