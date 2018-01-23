أقبلك مطلقة وأعدك بعلاقة طيبة

عبد الرزاق من ولاية سيدي بلعباس، لم يسبق له الزواج عمره 38 سنة ويقبلها مطلقة .

تاجر يعمل في محل الأدوات الكهرومنزلية، يملك مسكنا خاصا ويسعى لإتمام نصف الدين وتحصيل الحلال.

من أجل ذلك يناشد شابة، طيبة لا يمانع إن كانت أرملة أو مطلقة بولد على الأكثر.

سنها يتراوح ما بين 22 إلى 35 سنة، يقبلها عاملة أو ماكثة في البيت، من الغرب الجزائري.

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الرقم السّرّي لعبد الرزاق:300

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