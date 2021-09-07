أقبلك من أي ولاية المهم أن تكون من حماة الوطن

مريم، شابة باتنية أصيلة في ربيعها الـ 35، لم يسبق لها الزواج، شابة في منتهى الأخلاق والتدين، صحيح أنها ماكثة في البيت إلا أنها تجيد التدبّر والتخمين. مريم جميلة متوسطة القامة، حلوة المعشر وطيبة الأخلاق.

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