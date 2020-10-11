أقبل بالتعدد فمن يشعرني بالأمان والاطمئنان؟

هذي حياتي ملكك.. فاجعلني سيّدة على عرش قلبك

بصوت جميل عذب كأنه يطرب السامعين، وبكلمات كأنها رحيق الياسمين، تلقينا اتصالا من سيدة تحلم بأن يكون لها في الحياة نصيب جميل، لها رغبة في ارتداء الثوب الأبيض لتزفّ إلى رجل محترم يقدّرها ويمنحها لقب سيّدة حياته الأولى، رجل يحتويها بالأمان ويزرع السكينة في روحها على الدوام.

إنها “جميلة”، امرأة من إحدى ولايات الغرب الجزائري، تبلغ من العمر 50 سنة، لم يسبق لها الزواج، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية، متوسطة القامة وخمرية البشرة.

لا تشترط في شريك حياتها إلا أن يكون من إحدى ولايات الغرب أو الوسط، سنه لا يتجاوز 62 عاما، تقبله مطلقا أو أرملا بأولاد، تعد أن تكون لهم نِعم الأم، تقبل أن تكون زوجة ثانية لمن يرغب في التعدد ما دام الأمر لا يخالف الشرع والدين، تطلب فقط أن يوفر لها مسكنا مستقلا، وأن يكون عاملا مستقرا.

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