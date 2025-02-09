أقبو تتأهل للدور القادم من الكأس وتضرب موعدا لمولودية البيض

قاد اللاعب محمد أمين غربي فريقه أولمبيك أقبو إلى الدور ثمن النهائي من منافسة كأس الجزائر بعد الفوز أمام نادي مستقبل أرزيو بملعب الوحدة المغاربية.

وسجل غربي الهدف الوحيد في المباراة، الذي كان كافيا لقيادة أبناء الصومام للدور القادم، على أمل الذهاب إلى أبعد نقطة من المنافسة و التتويج بالسيدة بالكأس لأول مرة في تاريخ النادي.

وضرب نادي أولمبيك أقبو موعدا ناريا لفريق مولودية البيض، خلال المباراة القادمة التي سيحتضنها ملعب زكرياء المجدوب بمدينة البيض، و الفائز من المباراة يواجه نادي وفاق سطيف.

c إضغط عل

ى الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]