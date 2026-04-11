أقبو تواصل التألق و الساورة تعزز الوصافة

شهدت الجولة 26 من الرابطة المحترفة، تحقيق أولمبيك آقبو فوزا ثمينا أمام وفاق سطيف، وتحقيق شبيبة الساورة تعادلا خارج القواعد أمام أتلتيك بارادو.

أولمبيك أقبو صعد إلى المركز الثالث، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على حساب وفاق سطيف بهدف دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب الوحدة المغاربية ببجاية.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 82 عن طريق المهاجم حمرون، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 43 نقطة، وضعته في المركز الثالث في جدول الترتيب.

ويملك أقبو أفضلية مهمة في سباق الترتيب، مع مباراتين مؤجلتين أمام شبيبة القبائل ضمن الجولة 18، و مولودية الجزائر عن الجولة 19، ما يعزز طموحاته في إنهاء الموسم ضمن المراتب الأولى.

في المقابل، واصل وفاق سطيف تراجعه، بعدما تجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز 13، ليبقى قريبًا من مناطق الخطر بفارق 9 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

كما انتهت مواجهة أتلتيك بارادو أمام شبيبة الساورة بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1)، في مباراة اتسمت بالتكافؤ والصراع التكتيكي.

وبهذه النتيجة، عززت شبيبة الساورة موقعها في المركز الثاني برصيد 44 نقطة من 25 مباراة، مع مواجهة مؤجلة أمام شباب بلوزداد عن الجولة 19، بينما رفع بارادو رصيده إلى 18 نقطة في المركز 14.

الجولة 26 لم تكتمل، بعد تأجيل المواجهة المرتقبة بين سباب بلوزدتد و إتحاد الجزائر إلى موعد لاحق، بسبب ارتباط الفريقين بنصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.