أقبو يحقق فوزا ثمينا أمام الساورة ويرتقي إلى “البوديوم” مؤقتا

حقق أولمبيك أقبو فوزا ثمينا على ضيفه شبيبة الساورة بنتيجة هدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بملعب الوحدة المغاربية، لحساب الجولة الـ22 من الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب المتألق مروان مهداوي، في الدقيقة الـ22، في مواجهة اتسمت بالإثارة والندية بين الفريقين طوال أطوارها.

وبفضل هذا الفوز، ارتقى أولمبيك أقبو إلى المرتبة الثالثة في جدول ترتيب البطولة مؤقتًا، بعدما رفع رصيده إلى 35 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد شبيبة الساورة عند 34 نقطة في المرتبة الرابعة، بعد هذه الخسارة خارج الديار.