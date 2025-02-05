أقبو يطيح بـ “السياسي” ويضرب موعدا لشباب أرزيو

حسم أولمبيك أقبو، تأشيرة العبور إلى الدور الـ 16 من منافسة كأس الجزائر، بعد إطاحته اليوم الأربعاء، بشباب قسنطينة.

وتأهل ممثل ولاية بجاية، إلى الدور القادم من منافسة السيدة الكأس، بهدف سريع، سجّله اللاعب فؤاد لشهب، في الدقيقة الـ 2، من ضربة جزاء، في اللقاء الذي احتضنه ملعب “الوحدة المغاربية”.

وأُتيحت لـ “السياسي” فرصة تعديل النتيجة في الدقيقة الـ 50، بعد إعلان الحكم عن ضربة جزاء، إلا أن القائد إبراهيم ذيب، فشل في تحويلها إلى هدف، بعد تألق الحارس حاتم لفقون.

للإشارة فإن أولمبيك أقبو، سيلاقي في الدور القادم من منافسة كأس الجزائر، الضيف مستقبل شباب أرزيو

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