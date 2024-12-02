أقبو يعلن رحيل المدرب التونسي بوعكاز

أعلنت إدارة نادي أولمبيك أقبو، أمس الأحد، عن نهاية مغامرة التقني التونسي، معز بوعكاز، على رأس العارضة الفنية للفريق.

وكان بوعكاز، قد عيّن مدربا للصاعد حديثا إلى البطولة المحترفة الصائفة الماضية، وقاد الفريق لجمع 14 نقطة، في أول 11 جولة من الموسم الجاري، من 4 انتصارات وتعادلين و5 هزائم.

وأوضحت إدارة أقبو، أن بوعكاز، قدم استقالته رسميا، بعد اتفاق مشترك مع رئيس النادي كريم تاقة.

مشيرة إلى أن هذا القرار، الذي تم اتخاذه بعد مناقشات بنّاءة، يعكس الروح المهنية والاحترام المتبادل بين الطرفين.

كما أعربت عن خالص شكرها وامتنانها للتقني التونسي. على جهوده الكبيرة وتفانيه خلال فترة عمله مع الفريق، متمنية له دوام النجاح والتوفيق في مسيرته المستقبلية.

وفي المقابل، أكدت إدارة أولمبيك أقبو، بأن فريقها سيبقى ملتزمًا بمسيرته نحو تحقيق أهدافه، وسيتم الإعلان قريبًا عن الترتيبات الفنية الجديدة التي تواكب طموحات النادي.