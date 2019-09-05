أقدم على الاعتداء على زوجته «بشاقور» بالعلمة في سطيف

أقدم رجل على الاعتداء على زوجته باستعمال «شاقور» على مستوى قرية السنافر ببلدية ڤلتة الزرقاء، صبيحة أمس.

وحسب المعلومات المستقاة، فإن الزوج الذي كان في حالة هيجان لم يتوان في جلب «شاقور».

وتوجيه ضربات إلى زوجته على مستوى اليدين والرجلين، ورغم تدخل أحد الجيران من أجل فك النزاع .

وتجنيب المرأة خطر الموت، تعرض هو الآخر إلى اعتداء من قبل الزوج.

حيث تم نقل الزوجة على جناح السرعة إلى مستشفى العلمة، حيث تم تحويلها مباشرة إلى غرفة العمليات.

فيما تم إلقاء القبض على الزوج والتحقيق معه من قبل مصالح الدرك بالڤلتة الزرقاء.