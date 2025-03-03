أقساط حتى 35 سنة.. هكذا ستكون أسعار سكنات “عدل 3”

تحدث المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة، محمد مرجاني، خلال نزوله ضيفا على أمواج الإذاعة الجزائرية الأحد، عن أسعار السكنات ضمن برنامج “عدل 3”.

وقال مرجاني إن أسعار سكنات عدل 3، ستكون في متناول الجميع، ولن تشكل عبئا على أصحاب الدخل المحدود، لاسيما في ضوء الأقساط الشهرية التي ستمتد على فترة تتراوح بين 360 و420 شهرا.

وأوضح المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة، أن “الأسعار النهائية للمساكن ضمن “عدل 3″ سيتم تحديدها بعد الانتهاء من الدراسات التي يقوم بها فريق مكلف بإعداد دفتر الشروط والدراسة الاقتصادية”.

وأبرز ذات المتحدث على أن هذه السكنات ستكون ذات جودة عالية، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين.