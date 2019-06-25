أقطف ثمرة الإجاص…ثمار الإجاص يأس من موضوع

رأيت نفسي في مكان يتواجد فيه أشخاص يرتدون اللباس الأسود وكنت أتمشى مع زميلة في العمل إسمها «حيزية».

فلما وصلنا الطريق وجدنا شجرة فاكهة الإجاص وكانت عبارة عن حبة كبيرة.

فقلت لي صديقتي هيّا نأكل منه إنه لذيذ فردّت حيزية «أنا لا آكل» ثم قطفت منه حبات وخبأتها عندي.

كريمة البليدة

خيرا رأيت:

تذهب دلالة رؤيا الشجرة في المنام إلى الكلمة الطيبة إذا كانت الشجرة من النوع الطيّب كالزيتون والتين والرمان وغيرها من الأشجار المثمرة.

لقوله تعالى «ضرب الله مثلا كلمة طيبة… ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة»، والشجرة ذات الطعم الطيب والرائحة الزكية تدلّ على صلاح دين الرائي.

فإن كانت شجرة ذات رائحة كريهة فتدلّ على فساد في دينه، وعموما رؤيا الأشجار تؤول إلى دلالات هي امرأة وتاجر وشجار وعالم ومؤمن وكافر وأعوان وخصومة ونفاق.

وكل هذه الوجوه حسب نوع الشجرة وحال الرائي، فكل شجر يكون عند الناس عزيزا يدل على رجل شريف جليل القدر.

وكل شجر يكون عند الناس حقيرا يدل على رجل حقير، وكل شجر يكون عليه ثمر فإنه يؤول على رجل غني، وكل شجر ليس عليه ثمر فهو رجل فقير.

وعليه دلّ قطفك لثمرة الإحاص إلى يأسك من موضوع دخلت فيه وكان لك فيه نوع طمع وكانت صديقتك أو نفسك الأمارة بالخير غير مقتنعة ولا موافقة.

لهذا فالرؤيا تدلّ على خيبة في موضوع كنت مهتمة له والله أعلم، أما الأكل من شجرة التوت فهو توبتك من ذنوب أو سلوك لم يكن يرضاه الله، والله أعلم.