أقلام خارجية تحاول زرع الفتنة بين الجزائر وموريتانيا

خرجت المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين، عن صمتها لرفع الغموض حول البيان الذي أصدره الاتحاد الموريتاني الشقيق لكرة القدم.

وكان الاتحاد الموريتاني، قد اتهم في بيان رسمي بعض وسائل الإعلام الجزائرية الخاصة بنشر “أخبار زائفة” تخص منتخب “المرابطون”.

وأوضحت المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين، أنه وحرصا منها على رفع كل لبس ولغط وإظهار الحقيقة كاملة، قامت بتحر وتدقيق في المنشور “الزائف”. وتأكدت أن مصدره ليس وسيلة إعلام جزائرية خاصة كانت أو حكومية.

كما دعت ذات المنظمة مختلف وسائل الإعلام، إلى الحيطة والحذر من السقوط في فخ المحاولات البائسة للتشويش على العلاقات الممتازة بين الجزائر وموريتانيا حكومة وشعبا.

مناشدة في الوقت ذاته الأشقاء في موريتانيا بعدم الانسياق وراء ألة التضليل المارقة التي تسعى في كل مرة للإساءة للجزائر وضرب مصداقية صورتها وسمعتها.

وفي الأخير أشارت ذات المنظمة إلى أنها: “تؤمن إيمانا راسخا بان المواجهات الرياضية بين الجزائر وموريتانيا ومثلما جرت العادة. لن تكون سوى فرصة جديدة لتعزيز وتوطيد أواصر المحبة والأخوة بين الاشقاء والسمو بها لانها هي الفائزة في النهاية بالتأكيد. وليخسأ المنافقون والحاقدون.”