أقل سعرا بـ30 مليون.. تنظيم العمرة للمغتربين إنطلاقا من الجزائر

كشف سمير شعابنة، النائب السابق عن الجالية الجزائرية، عن مشروع لتنظيم مناسك العمرة للمغتربين الجزائريين في الخارج، إنطلاقا من الجزائر.

وأوضح شعابنة، في بث مباشر على صفحته بفايسبوك، أن هذا المشروع يوفر العديد من المزايا للمغتربين أهمها الفرق الكبير في السعر.

وقال شعابنة، أن المغتربين في فرنسا يضطرون لدفع مبالغ تتراوح بين 2000 و3000 أورو لأداء مناسك العمرة.

موضحا أن هذا المشروع والذي اقترحته إحدى وكالات السفر، يسمح بتقليص هذا السعر إلى 800 أو 900 أورو فقط.

بالإضافة إلى استفادة المعنيين، من تذاكر سفر من فرنسا إلى الجزائر إلى البقاع القدسة، وبالتالي فهم سيستفيدون من عطلة في الجزائر لرؤية أقاربهم وكذا أدائهم لمناسك العمرة.

كما سيسمح هذا المشروع، للمغتربين، بالذهاب لأداء العمرة رفقة أقاربهم بكل سهولة. حيث أن تنقل الأقارب إلى فرنسا للتوجه إلى البقاع المقدسة، يتطلب حصولهم على تأشيرة لدخول الأراضي الفرنسية.

كما أكد صاحب الوكالة، أن مشروعه يوفر تنظيم عمرة بكل رفاهية وبأسعار جد منخفضة مقارنة مع سعرها في الخارج. بالإضافة إلى الإقامة بفندق 5 نجوم، وتوفر عدة خدمات كالإطعام والارشاد والتوجيه وغيرها. مشيرا إلى أن مشروعه هو إنساني أكثر منه تجاري.