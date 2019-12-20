أقل من نصف الأمريكيين يؤيدون عزل ترامب

أظهرت نتائج إستطلاع الرأي في الولايات المتحدة الأمريكية، أن أقل من نصف الأمريكيين يؤيدون عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه.

وأجرت الإستطلاع كل من وكالة رويترز وشركة إبسوس، على مستوى الولايات المتحدة، عبر الإنترنت.

وإتفق ما نسبته 53 في المائة من الآراء المستطلعة، على أن ترامب أساء استغلال سلطته، بينما اتفق 51 في المائة على أنه عرقل عمل الكونغرس.

في الوقت الذي قال فيه حوالي 42 في المائة، معظمهم من الديمقراطيين، أنه يتعين على الكونغرس إقالة الرئيس من منصبه.

الإستطلاع قامت به الوكالة مباشرة بعد تصويت النواب الأمريكي على توجيه الإتهامات لترامب.