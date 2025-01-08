أقوى جوازت السفر في العالم سنة 2025.. الجزائر في هذه المرتبة 

حافظ جواز السفر الجزائري على مرتبة عام الماضي 2024 حسب تصنيف مؤشر “هينلي” لجوازات السفر لعام 2025.

وصنف مؤشر “هينلي” في تقريره لسنة 2025 جواز السفر الجزائري في المرتبة 86 عالميا. متقدما على عدة دول إفريقية وعربية.

ووفقا للمؤشر ذاته، يسمح جواز السفر الجزائري لحامله بالسفر إلى 56 دولة دون الالتزام بالتقدم أولا للحصول على تأشيرة.

وجاء جواز السفر المغربي، الأقوى مغاربياً، في المركز 69 الذي يسمح لحامله بالسفر إلى 73 دولة حول العالم دون تأشيرة مسبقة.

وفي المركز الثاني في الترتيب المغاربي، يحتل جواز السفر التونسي المركز 73 عالميا. وتسمح هذه الوثيقة للمواطنين التونسيين بالسفر إلى 69 دولة حول العالم، دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة أولا.

بينما عالميا، تستعيد سنغافورة المركز الأول كأقوى جواز سفر في العالم مع إمكانية الدخول بدون تأشيرة إلى 195 دولة حول العالم.

تليها اليابان بـ 193 دولة يمكن الوصول إليها بدون تأشيرة، متبوعة بكل من من فنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وإسبانيا المركز الثالث، ما يتيح لحامليها الوصول إلى 192 دولة حول العالم دون تأشيرة.

في حين تتقاسم 7 دول من الاتحاد الأوروبي، وهي النمسا والدنمارك وأيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والسويد، المركز الرابع. إذ تتمتع جميعها بإمكانية الوصول من دون تأشيرة إلى 191 وجهة.

واحتل المركز الخامس كل من بلجيكا ونيوزيلندا والبرتغال وسويسرا والمملكة المتحدة. مع 190 وجهة من دون تأشيرة لكل منها.

وفي مؤخرة تصنيف مؤشر “هينلي” لجوازات السفر لعام 2025، لا تزال أفغانستان في المركز 106 والأخير. مع إمكانية الوصول إلى 26 دولة فقط دون تأشيرة.