أقوى دراما جزائرية.. مسلسل “التابعة” حصرياً على قناة النهار في رمضان

كشف تلفزيون النهار عن أقوى وأضخم أعماله الدرامية التي ستُبثّ خلال شهر رمضان المبارك.

وحضّر تلفزيون النهار مفاجآت قوية للعائلات الجزائرية خلال الشهر الفضيل، وفي مقدمتها إعلانه بث المسلسل الدرامي “التابعة”.

وستكون العائلة الجزائرية بعد الإفطار، على موعد مع مسلسل درامي مشوّق، يتضمن أحداثاً مثيرة وحبكة درامية ساخنة.

ويحمل مسلسل “التابعة” في طياته مزيداً من الإثارة والتشويق. من بطولة جميلة عراس، العمري كعوان، أحمد مداح، أحلام قواسمي، درصاف آية خرفي، نوران حريد.

أما الإخراج لـ أنور فقي، وسيناريو منال مسعودي.