أكاديمية بني تامو تهدف إلى خطف المواهب وتكوين لاعبين محترفين مستقبلا بالبليدة

يعمل فريق أكاديمية بني تامو بالبليدة لكرة القدم وهي الأولى من نوعها على مستوى الولاية والثانية بالجزائر، على استقطاب مختلف الفئات الشبانية وخطف المواهب وتكوينهم و تأهيلهم لتدعيم البطولة الوطنية مستقبلا وحتى الفريق الوطني كطموح مستقبلي.

وحسب بلعوادي عياش اللاعب السابق لاتحاد البليدة ومسير الأكاديمية للنهار اونلاين فإن الهدف ليس فقط تكوين جيل يحسن مداعبة الكرة فقط بل لاعبين صغار يمتلكون ثقافة كروية وأخلاقية دون تفريط في دراستهم.

حيث يتم حث اللاعبين الصغار على ضرورة عدم التفريط في مستقبلهم المدرسي واستغلال وقت الفراغ للاعب وتطوير قدرتهم الرياضية ، كما تتوفر الأكاديمية على إمكانيات كبيرة من ملاعب وغرف تغيير ملابس ومقهى وغيرها من المرافق ،حيث يُسيرها شباب وتضم العشرات من المواهب الصاعدة من البليدة وحتى الولايات المجاورة.