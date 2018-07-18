أكاديمية “بوعرفة ACB” تصنع الحدث في السويد !

حقق سفراء الجزائر “أكاديمية بوعرفة ACB”، الحدث في الأراضي السودية في البطولة العالمية الجارية هناك “غوثيا كوب”.

وتأهل أشبال المدرب تسالملال محمد، للدور الثاني في البطولة بعد فوزهم بمقابلتين متتاليتين أمام السويد بهدفين نظيفين وأمريكا بهدف يتيم.

وسيكون أبناء مدينة الورود على موعد من أجل التأهل للأدوار القادمة ومواصلة النجاح في البطولة التي تختتم في الـ21 جويلية المقبل.

وتقام “كأس غوثيا” سنويا منذ عام 1975 في مدينة غوتنبرغ بالسويد وتعد البطولة إحدى أهم البطولات على مستوى العالم لإكتشاف المواهب.