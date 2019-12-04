أكبر إضراب مفتوح يشل فرنسا غدا الخميس

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أكبر إضراب مفتوح يشل فرنسا غدا الخميس
بقلم نادية بن طاهر

ستشهد فرنسا يوم غد الخميس، أكبر إضراب مفتوح في تاريخ البلاد، إحتجاجا على سياسة حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول الرواتب والتقاعد.

وحسب ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية، سيشمل هذا الإضراب العديد من القطاعات، خاصة في العاصمة باريس.

وسيشارك في الإضراب، موظفو شركتي سكك الحديد والخطوط الجوية الفرنسية، وأفراد الشرطة والأطباء والممرضون وموظفي قطاع الصحة والطلبة وموظفي البريد.

بالإضافة إلى مشاركة المحامين والفلاحين وأطقم الإسعاف، وسائقي سيارات الأجرة والمعلمين وموظفي إنتاج وتوزيع الكهرباء وسائقي النقل.

وسيتم إغلاق 65 بالمئة من المدارس بمختلف مناطق البلاد، ولن تعمل كافة خطوط الميترو والحافلات.

وتم إلغاء 90 بالمئة من رحلات القطارات السريعة و97 بالمئة من القطارات الأخرى، و30 بالمئة من رحلات الخطوط الجوية الفرنسية.


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