أكبر حصيلة منذ بداية الوباء.. إرتفاع جنوني في إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2531 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 242853 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6513، بعد تسجيل 8 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 1055 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 161679. فيما يتواجد 44 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

للتذكير، سجلت الجزائر أمس الإثنين 2215 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

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وزير الصحة يدعو لمحاربة الإشاعة والأخبار الكاذبة على مواقع التواصل اجتمع وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، هذا الأسبوع، بمدراء الصحة للولايات بحضور إطارات من الإدارة المركزية. وحسب بيان للوزارة، شدد الوزير وبقوة على ضرورة محاربة الإشاعة والاخبار الكاذبة التي يتم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي. مؤكدا أن هذا ما هو الا تهويل وخلق جو من التشكيك في المجتمع حيث أمر مدراء الصحة بتكذيب المعلومة في حينها. وجاء هذا اللقاء، للوقوف على مستجدات الوضع الوبائي في الولايات ومدى تطبيق التعليمات التي أسديت لهم الأسبوع الفارط. كما يدخل هذا اللقاء، في إطار سلسلة اللقاءات التقييمية الأسبوعية حول الوضعية الوبائية التي تعيشها الجزائر بسبب الموجة الرابعة من فيروس كوفيد-19. وحسب بيان للوزارة، فقد استمع بن بوزيد، خلال اللقاء، إلى آخر تطورات الوضعية الوبائية المحلية من قبل مدراء الصحة. وتطرق الحضور، لعدد الأسرّة الاستشفائية المخصصة لمرضى كوفيد-19 وأسرّة العناية المركزة ومخزون الأكسجين. وكذا مخزون الأدوية، سيما مضادات التخثر. كما أكّد مدراء الصحة للولايات أنّ الحالة الوبائية عرفت نوعا من الاستقرار. إلى جانب توفر كل الإمكانيات المادية والبشرية بما فيها الأدوية اللازمة وبالكميات المطلوبة. وجدّد الوزير التأكيد على التركيز وتفادي بعض الاختلالات في التسيير، مقترحا حلولا فيما يخص غيابات مستخدمي الصحة بسبب اصابتهم بفيروس كوفيد-19. كما شدد الوزير، على أهمية استقبال والتكفل الأمثل بالمصابين بهذا الفيروس في المستشفيات.في ظل توفر كافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لمواجهة هذا الوباء. وزير الصحة يؤكد مجددا على أن التلقيح هو الحل الوحيد لمجابهة الوباء ولم يفوّت الوزير فرصة هذا اللقاء للتأكيد مجددا على أن عملية التلقيح تبقى الحل الوحيد لمجابهة فيروس كوفيد-19. داعيا مدراء الصحة إلى تنظيم حملات تحسيسية على نطاق واسع وفقا للتعليمة رقم 03 الصادرة بتاريخ 22 جانفي 2022. المتعلقة بإعادة بعث الحملة الوطنية للتلقيح من أجل تعبئة شاملة، كل حسب تخصصه. ويأتي ذلك، بهدف تطبيق هذه المذكرة وتنفيذها بالتنسيق مع السلطات المحلية، سيما الحماية المدنية وممثلي مختلف القطاعات الأخرى، مع إسهام الأئمة. مع الإلحاح بشكل خاص على ضرورة حث الجميع على الإقبال على التلقيح على مستوى نقاط التلقيح المتواجدة والمهيئة بشكل كبير على المستوى الوطني.