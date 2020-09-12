أكبر حفلة لمعرفة جنس جنين يقيمها المُؤثرين أصالة وأنس في برج خليفة

فجر زوجان شهيران على “اليوتيوب”، مواقع التواصل الإجتماعي، بتنظيمهما كما سمياها “أكبر حفلة لمعرفة جنس الجنين”.

واختار الزوجان “أنس وأصالة”، أن يعرفا جنس مولودهما المنتظر، من خلال واجهة برج خليفة بدبي.

ونشر الثنائي عبر قناتهما على موقع “يوتيوب” مقطع فيديو يوثق لحظات اختيار هذه الطريقة لمعرفة جنس مولودها الثاني.

وأثارت هذه الحفلة جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبرها البعض حركة استفزازية، في وقت يعاني فيه العالم العربي من الأوضاع الاقتصادية المتردية، ووباء كورونا.

وكشف عدد من المغردين، بأن سعر الإعلان الضوئي على كامل واجهة برج خليفة لمدة 3 دقائق، سعره 350 ألف درهم أي ما يعادل 95.2 ألف دولار أميركي.