أكبر حلم أتمناه.. الوفاء بالعهود

لأن حب الوطن من الإيمان.. أحبك يا وطني وأحلم وأتمنى بيوم، تنهض فيه الأمة الجزائرية على صباح تكون فيه اللغة العربية واللغة الأمازيغية في كل لافتة في الشوارع والأزقة في مدننا.

وتكون الوثائق متوفرة أمام الجزائريين في المؤسسات البنكية والمالية بلغة الهوية الجزائرية وليس بهوية أخرى، فكيف لا تكون فرنسا محتلة لنا.

ونحن نشاهد ونسمع في كل زمان ومكان، ليعذرني آبائي وأجدادي المجاهدين، فرنسا لن تأتينا مرة أخرى من الحدود عير دباباتها، بل ستدخل أرضنا وفكرنا ولساننا بلغتها وثقافتها.

وستفرض علينا سياساتها الاقتصادية وقناعاتها السياسية وطموحاتها البترولية والفلاحية والتجارية من خلال رضوخنا اللغوي.

وقد تغير – يا سادتي المجاهدين الشرفاء- مفهوم الاستقلال فلم يعد يقتصر على الاستقلال السياسي فقط، فهو يشمل الاستقلال الثقافي والحضاري واللغوي عن المحتل.

قد تكون التحديات والرهانات التي تنتظر الجزائر كثيرة متعددة، وقد تكون لقمة الخبز قد أنستنا الكثير من أوراق هويتنا ومرجعيتنا الوطنية.

لكن مجد الشهداء وذاكرتهم لن ترحمنا إذا سلمنا وإلا تحولنا لمضحكة دولية ومسخرة في محفل الدول.. اللهم احفظ الجزائر ووفقنا للوفاء بعهود الشهداء.